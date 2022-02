Aunque aún no se define el destino de los más de 915 millones de pesos que ejercerá el Legislativo de Jalisco este año, el titular de la Junta de Coordinación Política, José María Martínez, acusó que al entrar a su revisión, se debe hacer algo para reducir la nómina que se come hasta 92 por ciento de los recursos.

“El Poder Legislativo no va a aguantar, ninguna dependencia, ninguna dependencia aguantará esta situación, pero este tiene que ver fundamentalmente con las últimas dos legislaturas, se incrementaron en las últimas dos legislaturas poco más del 46 por ciento de la nómina”.

El legislador señaló que se pudieran hacer recortes en en los recursos que se destinan a los interinatos, que son las personas que cubren a otros trabajadores con licencia; cancelación de plazas en algunas áreas no prioritarias y resolver el tema de los laudos que arrastra el legislativo. (Por Héctor Escamilla Ramirez)