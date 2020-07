El pago de 290 mil pesos al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza por las 58 pruebas que hizo a los aspirantes a ser consejeros de la Judicatura metió en aprietos a diputados, luego de que no alcanzó los apoyos suficientes en una primera votación de la Comisión de Administración.

Inicialmente Morena y PRI votaron en contra del pago, sin embargo, el legislador morenista Arturo Lemus reconsideró su posición toda vez que el trabajo ya estaba hecho.

No obstante, pidió que no se paguen las pruebas de control de confianza a quienes se inscriban para ser magistrados, que es el siguiente concurso en el Congreso.

“Reconsidero mi voto, pero sí me gustaría que quedará asentado precisamente al considerar mi voto nuevamente a favor, que quede asentado que esto pues ya no lo asuma el Congreso”.

Desde hace un mes el Centro Estatal de Evaluación le había pedido al Congreso local que le pagara, un requerimiento que se aprobó hasta este jueves. (Por Mireya Blanco)