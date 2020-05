El ex timonel de Pumas y Lobos BUAP, Juan Francisco Palencia ya está negociando su llegada al Morelia para la próxima temporada de la Liga MXC, luego de que el argentino Pablo Guede no llegó a un arreglo para renovar como entrenador de Morelia. Por cierto que en Michoacán se dice que el equipo de Monarcas ya tiene ofertas millonarias para cambiar de nombre y jugar en Mazatlán. En ese puerto de Sinaloa se construyó un estadio nuevo de futbol, el cual no tiene equipo. (Por Martín Navarro Vásquez)