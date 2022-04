De manera sorpresiva, el entrenador Paco Palencia apareció en la conferencia virtual que esta mañana dio el defensa de Chivas Hiram Mier. Sin embargo de inmediato tanto el club como el mismo Paco, desmintieron que sea por una futura relación. Palencia dijo que trabaja para la cadena Fox Deportes de Estados Unidos y que le agendaron ingresar a la conferencia.

En tanto Mier, dijo que en el vestidor si tomaron de buena manera jugar con línea de 5 y que el orden táctico del técnico Ricardo Cadena es la prioridad.

“Creo que Ricardo es un gran entrenador, muy capaz, muy preparado. Nos había tocado como auxiliar técnico, ahora que está de técnico nos está plasmando más su idea. Es prioridad al orden, los recorridos más cortos defensivos. Adelante se ha tenido buena contundencia, han sido efectivos y eso le viene bien al equipo”.

Por otro lado Mier señaló que jamás se ha negado a ir a la Selección Mexicana, pero ya no fue llamado luego de que en septiembre prefirió quedarse en Chivas. 8 meses después, Mier aclara porqué en ese momento no asistió a la convocatoria: “No fue como que le dije no a la Selección. Me iban a llamar en una Fecha FIFA y yo estaba con un tratamiento en la rodilla. Les comenté que tenía este tratamiento. Ellos lo tomaron como que no quería ir. En realidad, yo nunca dije que no a la Selección”.

Por otro lado, Mier pidió a la afición más apoyo y menos abucheo, sobre todo a jugadores como Ponce y Zaldívar. El Rebaño juega el viernes ante Necaxa en el cierre del torneo. (Por Martín Navarro Vásquez)