La responsabilidad penal del fracaso de la estrategia para enfrentar al Covid recae en el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, asegura el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri

“Día tras día hemos visto cómo este señor López-Gatell ha ido manipulando las cifras y los mensajes para intentar justificar su fracaso. El día de ayer fue el colmo, el colmo de la irresponsabilidad y la contradicción: pide sanciones administrativas o penales a los gobernadores que modifiquen el semáforo. Es clara su intención, busca a quien culpar. La responsabilidad penal debe ser para el Subsecretario López Gatell, al no seguir las recomendaciones que han funcionado en otros países, al no brindar medicamentos a pacientes, por no proteger al personal médico, por la manipulación y el subregistro de datos”.(Por Arturo García Caudillo)