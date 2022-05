Desde Washington, capital de los Estados Unidos, la vice coordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, a dejar de lado su afinidad con las dictaduras latinoamericanas y acudir a la Cumbre de las Américas.

“López Obrador no debe anteponer sus afinidades personales, se trata del crecimiento de la región, no de un club de amigos, por cierto, amigos que violan derechos humanos. Desde aquí le hago un llamado al presidente de la República para que asista a la Cumbre de las Américas. Es el Primer Mandatario de México, que no se le olvide a quién debe servir, y debe servir a los mexicanos”.

Explicó que el eje rector de la Cumbre de las Américas es la defensa de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo de las naciones, razón por la cual los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua no son bienvenidos. (Por Arturo García Caudillo)