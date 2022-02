El Partido Acción Nacional presentó este jueves en la Cámara de Diputados, solicitud de juicio político en contra de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Así lo informa el presidente del PAN, Marko Cortés.

“Y el día de hoy estamos aquí en la Cámara de Diputados porque venimos a presentar un juicio político contra Claudia Pavlovich, por desvío de recursos y por no la aplicación correcta de la Ley. Y lo que hoy nosotros venimos a hacer aquí es a solicitarle a esta Cámara de Diputados que revisen el actuar, el desvío de recursos públicos en el estado particular de Sonora para que entonces se actúe en consecuencia”.

Asimismo, solicitó a la Junta de Coordinación Política la instalación de la Subcomisión de Exámen Previo, para que pueda tratarse este punto, así como la otra solicitud que ya había presentado el PAN para llevar a juicio político al ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. (Por Arturo García Caudillo)