El PAN procederá legalmente en contra del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, pues su actitud durante su comparecencia virtual ante el Senado al responder a los cuestionamientos de las senadoras de oposición fue grosera, condescendiente y misógina, así explica la legisladora guanajuatense, Alejandra Reynoso.

“Me parece que él no conoce lo que es la violencia política de género. Él no es posible que, por una profesión, si no tengo su profesión, entonces no merezco su respuesta, si no tengo la profesión que él quisiera entonces no puedo cuestionarle de salud, y me parece que tampoco conoce y no tiene idea que la reunión era con el Poder Legislativo, y que no respeta lo que significa el Senado de la República. Hoy sí puedo decir fue muy ofensivo, muy ofensivo, y actuaré conforme a la Ley”.

Por su parte la senadora Josefina Vázquez Mota, aseguró que López Gatell se portó no como un funcionario, sino como un militante misógino y machista del partido en el poder, por lo cual le exigió una disculpa pública. (Por Arturo García Caudillo)