La bancada del PAN en la Comisión Permanente votrá en contra de que se lleve a cabo un nuevo periodo extraordinario de sesiones en las cámaras de diputados y senadores, en el que se discutirían reformas a la Ley de Adquisiciones para permitir que el Gobierno de la República compre medicamentos en el extranjero. La senadora Alejandra Reynoso, aseguró que su partido no va a responder a los caprichos del Ejecutivo Federal.

“Es que no es para atender los asuntos que México necesita, que los mexicanos, las mexicanas esperan, y nuevamente nos convocan a una sesión presencial por los caprichos del presidente. Nos convocan a esta sesión, ya que fueron regañados la semana pasada por no aprobar los caprichos del presidente, sus propuestas, sus leyes”.

Por otro lado, Reynoso anticipó que el PAN también negará su voto a la llamada Ley “Bañuelos”, que reforma la Ley General de Salud Mental por inconsistencias en su contenido. El Senado celebrará este miércoles una sesión extraordinaria para tratar este tema. (Por Arturo García Caudillo)