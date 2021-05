De cara al inminente regreso presencial a las aulas, un estudio de la organización Mexicanos Primero, revela la afectación de la pandemia al aprendizaje y salud mental de estudiantes de 10 a 15 años, explica a Notisistema el investigador ​Carlos González Seemann.

“61 por ciento, seis de cada 10 estudiantes de 10 a 15 años no podían comprender un texto de cuarto de primaria y cuatro de cada diez, no podían comprender un texto de segundo de primaria, es decir, todavía es muy amplia la brecha sobre los aprendizajes fundamentales. Eso preocupa porque es el rezago acumulado de antes de la pandemia más el rezago acumulado por la pandemia, ahora”.

El rezago es todavía más pronunciado en matemáticas, donde nueve de cada diez estudiantes no pudo resolver un problema de tercero de primaria (Por Gricelda Torres Zambrano)