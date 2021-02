El precandidato a la alcaldía de Zapopan, Alberto Uribe Camacho, considera que la seguridad y la pandemia serán los temas de campaña de cara a las elecciones del seis de junio.

Indica que no le molesta que haya tantos inscritos en la competencia interna, dado que pesarán varias cosas con la experiencia, visión y capacidad de respuesta.

“Algo que será muy importante es la capacidad que tengas de hacer puentes nacionales y yo mantengo una buena relación con todos los secretarios de Andrés Manuel y eso, me permite tocar más puertas no solo en México sino también a nivel internacional”.

Alberto Uribe dejó la administración federal para buscar la candidatura de Morena a la alcaldía de Zapopan. (Por Gricelda Torres Zambrano)