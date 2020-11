La senadora hidalguense Xóchitl Gálvez, presentó ante la Función Pública, denuncia en contra del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, para que se investigue la renegociación de los contratos de los ductos de gas con la CFE.

“La Auditoría Superior argumenta que debido a que hubo una ampliación de plazo de 25 a 35 años en los pagos, hay un quebranto por 6 mil 836 millones de dólares al erario público. Por eso hoy he presentado esta denuncia ante la Secretaría de la Función Pública para que se investigue y se hagan públicos estos contratos y sepamos de una vez por todas de cuánto es la pérdida para el país y se castigue a aquellos que pudieron haber hecho un quebranto”.

Y es que, explica, aparentemente esta renegociación no fue tan exitosa como dijeron, ya que no se ahorraron esos 4 mil 500 millones de dólares que aseguró Bartlett. El problema es que, según la Auditoría, los contratos se encuentran absolutamente reservados. (Por Arturo García Caudillo)