Que sean los ciudadanos quienes decidan cuáles son las obras prioritarias del país, para lo cual, los diputados del PAN proponen llevar a cabo una consulta, como explica la legisladora Saraí Núñez.

“Si a pesar de estos datos tan contundentes no se busca reorientar el presupuesto, cancelar obras que no son prioritarias en estos momentos, quizás entonces lo que haga falta es que todo esto lo diga México, que sean las y los mexicanos los que digan qué es lo que sí se tiene que hacer, hacia dónde sí se tiene que ir el presupuesto de nuestro país. Los legisladores de Acción Nacional creemos que a nuestro país le urge una alternativa”. Y es que, explica, ante la pérdida de empleos en el país, lo mejor en este momento es reorientar el presupuesto asignado a la transformación de las seis refinerías existentes, y a la construcción de Dos Bocas, ya que no son obras prioritarias.

(Por Arturo García Caudillo)