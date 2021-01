Legisladores del PAN respaldan el llamado que su compañera Lilly Téllez ha hecho al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, para que transparente los

contratos de adquisición y la calidad de la vacuna anticovid Sputnik V.

Es la voz de la senadora Xóchitl Gálvez:

“Cuestiona que la fase tres no se ha completado. Cuatro voluntarios. Pretenden aplicar una vacuna en México que no tiene los requisitos necesarios de calidad, como dice el doctor Hugo López Gatell. Entonces yo aquí sí estoy para condenar la artera agresión que nuestra compañera Lilly Téllez ha sufrido sólo por cuestionar, sólo por preguntar al señor Hugo López Gatell. Y desde aquí le digo que es un cobarde que no se atreve a venir al Senado a dar la cara y podernos contestar estas preguntas que le hacemos, en persona”.

Y es que la senadora Téllez ha sido atacada en redes sociales por cuestionar la calidad de esta vacuna, que no ha sido aprobada por la comunidad científica internacional.

