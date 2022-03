Aunque dijo que Chivas suele crecer en los clásicos, el actual plante que dirige Marcelo Michel Leaño le genera dudas al ex jugador del Rebaño, Camilo Romero, pues por vez primera ve muy complicado que le puedan ganar al Atlas, equipo al que ve además como favorito.

“El favorito es Atlas, hay que decirlo, por los puntos, por lo que viene haciendo, porque es el campeón y conoce el futbol que está realizando. La verdad es que el Guadalajara no te genera confianza porque es una sorpresa. Guadalajara no sabes qué pueda presentar en el clásico contra Atlas, no lo veo muy estable al equipo, en cambio al Atlas lo veo estable, lo veo muy seguro de lo que está haciendo”.

Agregó el ex campeón en el Verano 97 con Chivas que pronostica un empate: “Guadalajara en los partidos contra Atlas se agranda, y Atlas se achica, eso está clarísimo de toda la historia. Un resultados no te lo podría dar, pero hablando de un equipo a regular a mal y otro de regular a bien que es Atlas, yo creo que va a ver un empate siendo muy del lado del Guadalajara”.

Chivas entrenó en Verde Valle y el técnico Marcelo comienza a definir el once inicial. Por lo pronto estará fuera Luis Olivas por lesión, pues presenta un esguince en la rodilla izquierda. (Por Martín Navarro Vásquez)