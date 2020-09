Sin precisar cuánto costarán las pruebas o si el Legislativo abrirá la chequera para pagarlas, el Congreso del estado aprobó la firma de un acuerdo con la Coordinación Estrategia de Seguridad del gobierno local para que apliquen los exámenes de control y confianza dentro del concurso por nueve magistraturas en el Poder Judicial y una silla en el Consejo de la Judicatura.

Todavía no hay acuerdos sobre quién pagará este servicio, pues hace menos de un mes, en la Junta de Coordinación Política se aprobó una iniciativa para que los aspirantes se haga cargo.

Es la voz del diputado perredista, Enrique Velázquez.

“Yo creo que lo debe de pagar el Congreso, habrá que ver si se les va a cobrar a las personas o no, el problema es que nosotros no tenemos una ventanilla para que venga y paguen”.

En el concurso pasado, para ser consejeros de la judicatura, cada examen de control de confianza costó cinco mil pesos. (Por Mireya Blanco)