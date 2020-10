Al iniciar la discusión sobre la constitucionalidad de la solicitud que hiciera el Ejecutivo Federal para llevar a cabo una Consulta Popular que permita juzgar a los ex presidentes, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, aseguró que para él, sí es constitucional.

“La consulta que se nos plantea no expone a nadie como culpable, ni es sugestiva, la materia de la consulta no asume que las personas que menciona son responsables, ni tampoco busca que la ciudadanía decida su culpabilidad. Lo que la consulta busca conocer es simplemente si la ciudadanía está de acuerdo en que las autoridades investiguen y en su caso sancionen su presunta responsabilidad en la comisión de delitos”.

Aclaró que la materia que se está revisando en este momento es independiente del análisis que deberá hacerse de la pregunta que planteó el presidente de la República. (Por Arturo García Caudillo)