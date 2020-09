Luego de sumar tres partidos sin perder en la Liga MX, el Atlas sí muestra mejoras al mando del técnico argentino Diego Martín Cocca, sin embargo le falta mucho por crecer, indicó a notisistema el presidente de los Zorros, Pedro Portilla.

“Yo creo que todavía nos falta, debemos ser conscientes del poco tiempo en el que ha podido trabajar el cuerpo técnico, nadie ha echado las campanas al vuelo, nos falta mucho, pero sí se ha logrado establecer un equipo que en lo defensivo y en cuanto al orden sí hemos podido ver un cambio”.

Asegura que otra de las metas en el equipo es mejorar la falta de gol, pues Atlas tan solo lleva 9 anotaciones en el Guardianes 2020.

Por otro lado, luego de no tener un solo jugador en la Selección Mexicana, tras la nueva convocatoria del técnico del tricolor, Gerardo Martino, en el Atlas no hay malestar pues se trabaja a futuro. El presidente del equipo Pedro Portilla dijo que el Club Rojinegro cuenta con una camada de jugadores juveniles que sin duda podrían serán el futuro de la selección.

“Mira yo creo que eso es decisión del técnico de la selección, nosotros trabajamos para tener jugadores en selección. Hemos sido proveedores de selecciones menores, creemos que tenemos una camada importante de jugadores jóvenes y que con el tiempo irán llegando a selección, no tengo duda”.

Portilla dijo estar feliz con la labor actual en las fuerzas inferiores ya que pese a sufrir renovaciones, los planteles van muy bien en el torneo. El equipo Sub 20 va en tercer lugar general y el sub 17 es líder. (Por Martín Navarro Vásquez)