La Iniciativa Mérida quedó sin efecto para el Gobierno de México, y los recursos correspondientes no serán utilizados por nuestro país, asegura el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“La Iniciativa México es una determinación que tuvo origen en una disposición presentada al Congreso de los Estados Unidos. No es un acuerdo bilateral como un tratado o algún instrumento de esa naturaleza, y la instrucción que nos ha dado el presidente es no aplicar esos recursos, como se estaban haciendo, para comprar armas, helicópteros, etcétera, etcétera, etcétera. El Gobierno de México ha expresado ya en varias ocasiones que esa iniciativa se debe de rehacer. Es decir, para nosotros, ya la Iniciativa Mérida quedó sin efecto”.

En cuanto a la presencia de agentes de la DEA en nuestro país, explicó que sus actividades están limitadas a labores de investigación y están supeditadas a la legislación mexicana. A la fecha, explicó, hay cincuenta agentes de esa agencia en México. (Por Arturo García Caudillo)