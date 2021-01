En apenas unos meses el Covid-19 ha cobrado más vidas de policías que la propia violencia durante los últimos tres años, denuncia la asociación civil Causa en Común.

De acuerdo con las estadísticas de Causa en Común entre 2018 y 2020 fueron asesinados mil 422 policías en todo el país.

En apenas 10 meses el Covid ha matado a cuatro mil 828 policías.

Así lo explica la Presidenta de Causa en Común María Elena Morera.

“Y en el caso de los policías es además agravado porque les faltaron insumos para poder cuidarse. Así como tampoco no les dan chalecos ni botas, como no los mandan a prácticas de tiro, pues de la misma manera no los han cuidado siendo que después de las personas que trabajan en salud, pues después de ellos están los policías que han seguido trabajando todo este tiempo.”

Para la asociación Causa en Común las corporaciones policiacas deberían ser consideradas como prioritarias en los esquemas de vacunación y recibir el biológico lo antes posible. (Por José Luis Escamilla)