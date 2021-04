Para regresar a clases presenciales como pretende el Gobernador en mayo próximo, la vacunación de la población debería superar el 60 por ciento, sentencia el epidemiólogo y especialista en Salud Pública, Carlos Alonso Reynoso.

“Desde mi punto de vista deberíamos por lo menos tener un porcentaje de vacunación por arriba del 60 por ciento, cosa que no tenemos, de la población en general, y una disminución significativa en la cantidad de casos y contagios, que no es lo que está sucediendo”.

Carlos Alonso Reynoso considera que la decisión de abrir de nueva cuenta las aulas es más política que sanitaria, por lo que llama a la población a no confiarse.

Insiste en que los mayores riesgos de contagio están en los lugares cerrados. (Por Gricelda Torres Zambrano)