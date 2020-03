Pese a la solicitud de las autoridades de que población con síntomas de Covid-19 llame primero al número de emergencias estatal antes de acudir a un hospital, este miércoles se registró intensa movilización en la Cruz Verde Planetario luego que una pareja de esposos de la colonia Jalisco se presentó manifestando los síntomas del coronavirus.

Los afectados son una mujer de 56 años y un hombre de 60 quienes mencionaron haber regresado recientemente de un viaje fuera de México, aunque no explicaron su destino.

La pareja tuvo que ser aislada en un cubículo y esperar la ambulancia especializada la cual los trasladaron al área confinada del Hospital Civil.

En el caso de Guadalajara, la única Cruz Verde que atenderá los casos de Covid-19 será la Delgadillo Araujo, cerca del Parque Alcalde.

La autoridad pide que, de presentar los síntomas, se llama al número de emergencias y no acudir al hospital, para no saturar los servicios sanitarios, pero también evitar los contagios dentro de los nosocomios. (Por Héctor Escamilla Ramírez)