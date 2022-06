Este domingo con la presencia de 800 pedalistas, se corrió el Gran Giro Ciclista de Guadalajara con una intensa actividad, con salida y meta en los Arcos junto a la Minerva y cierre de vialidades en varios puntos de la ciudad.

La categoría de más esfuerzo, fue ganada en la femenil por María Fernanda Figueroa, en el Gran Fondo con tiempo oficial de 4 horas 11.28 minutos.

“Muy contenta, muy feliz por el logro, corrí el campeonato nacional y entonces venía muy cansada y entonces sí me sorprendió. Me sentí muy bien, en los primeros 80 me pesaron muchísimo pero para los segundos remonté”, dijo Fernando, quien llegó seguida de María Vianey Ríos y Mónica Urías, quienes arribaron a la meta un minuto después.

En esa misma categoría de 160 kilómetros el triunfador de la varonil fue Luis Alonso Rodríguez con el tiempo de 4 horas 7.38 minutos. Completaron el podio Iván Aguilar y Leobardo López. Emocionado con la victoria esto dijo Luis Alonso quien llegaba de ser el ganador en el Campeonato Nacional celebrado este sábado.

“Muy agradecidos con la organización del giro. En la ruta nos pudimos ir desde el inicio, sabíamos que había corredores fuertes, se fue dando que nos fuimos quedando solos, conocía muy bien la llegada, entonces con tiempo nos propusimos entrar primero en la glorieta, ya sabía yo que quien entrara primero en la glorieta iba primero a la meta”.

El Medio Fondo tuvo varios ganadores en las diferentes categorías, entre los triunfadores están: Juan Manuel Sandoval, Adriana Rodríguez, David Lozano, Abraham Venegas, Lizbeth Oribe y Alicia Magallón. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoComudeGDL)