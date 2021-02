Confirma la fiscalía de Jalisco que en la balacera de este mediodía en la zona de Andares participaron al menos 20 personas armadas entre los dos grupos que se enfrentaron.

El Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez indica que al menos una persona fue privada de la libertad, aunque de momento se desconoce su identidad.

“No en este momento. Tenemos algunos gráficos, algunas fotografías que estamos extrayendo de videos. No tenemos la identidad de la persona, no se ha presentado alguna denuncia. Esto no es obstáculo. Estamos procediendo a la investigación correspondiente, pero no se tiene en este momento la identidad de la persona que pudieron haberse llevado”.

En el lugar de la balacera se encontraron cuando menos cien casquillos de diferentes calibres.

A través de la redes sociales se ha especulado que la persona plagiada estaría relacionada con el caso del ex gobernador Aristóteles Sandoval, sin embargo el fiscal aseguró que en este momento no se tienen elementos al respecto. (Por José Luis Escamilla)