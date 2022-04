Entre las primeras repercusiones de la no aprobación de la Reforma Eléctrica, el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista dio de baja este lunes a la diputada Alexis Gamiño, quien votó en contra del dictamen. Es la voz de la secretaria de la Mesa Directiva en San Lázaro, Macarena Chávez, al leer el comunicado del partido del tucán.

“Con fundamento en lo establecido por el numeral dos del artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Por medio del presente comunico a usted el siguiente cambio de la integración del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputada: Rocío Alexis Gamiño García, estatus: baja”.

Mediante su cuenta de Twitter la diputada Gamiño explicó las razones por las cuales votó en contra.

“El mundo no puede esperar más, quiero ser parte de la solución y no de la destrucción, y eso sólo se logra alzando la voz todos los días, como lo estoy haciendo en este momento”. (Por Arturo García Caudillo / Foto: @alexisgaminomx)