Sin la presencia de representantes de Movimiento Ciudadano, PAN, Redes Sociales Progresistas y Somos, partidos políticos firmaron un acuerdo para que, de manera independiente a como queden los lineamientos electorales, se impulsen candidaturas de mujeres a las alcaldías de los municipios del Área Metropolitana en el PRD, Morena, PRI, Hagamos y Futuro.

El acuerdo del grupo de mujeres Movimiento Paritarista establece que se postularán al menos dos en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, así como dos mujeres jóvenes.

Es la voz de Muriel Salinas, subsecretaria de Igualdad Sustantiva.

“Y la igualdad en tanto derecho humano no admite pacto en contrario, por tanto es injustificable la adopción de medidas que no garanticen el acceso en igualdad de las mujeres no solo a las candidaturas, sino al resultado que esperamos que es el espíritu con el que se legisló la paridad”.(Por Mireya Blanco)