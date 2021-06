A los partidos políticos les queda hasta el próximo 6 de julio para retirar su propaganda política de calles de la ciudad, so pena de ser amonestados y sancionados en sus prerrogativas. El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Guillermo Alcaraz Cross, expresó que existe un antecedente de hace seis años de sanción a una fuerza política por no acatar el retiro de esta propaganda.

“Hubo incumplimiento, lo que hicimos en un primer momento fue revisar que estuviera esta propagada y luego regresamos porque primero requerimos a los partidos por el retiro para no sancionar desde el principio”.

Expresó el funcionario que es responsabilidad de los partidos el retiro de la propaganda en muros, espectaculares y mobiliario urbano, en caso de haberse dado, pues no estaba permitido. A aquellos dueños de fincas que permitieron que se colocaran lonas en las fachadas de sus casas, compete al propietario su retiro. La que debe ser retirada es sólo aquella relacionada con candidaturas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)