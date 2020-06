Después de tres días de revisiones porque inicialmente todos habían reprobado, ahora hay once aspirantes a ocupar alguna de las tres vacantes en el Consejo de la Judicatura del estado.

Con más de 80 de calificación hay siete interesados en ser consejero ciudadano, tres para ser consejera ciudadana y una para consejera juez, Ana Cristina Espinoza Valadez, con 83.

En medio de las críticas de los aspirantes por la forma en que se construyó el examen, los cambios de criterio para evaluar, la admisión de preguntas mal planteadas y con varias respuestas que pudieran ser correctas, las hojas de evaluación se aprecian con múltiples correcciones y diversas calificaciones.

Todavía falta conocer el resultado de los exámenes de control y confianza para determinar quienes son elegibles, aunque trasciende, que al menos una decena de los concursantes no aprobaron.

El presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, Enrique Velázquez, afirmó que en las reuniones de jueves y viernes con los interesados se escucharon sus dudas, no obstante, las revisiones oficiales por parte de universidades se hicieron hasta el día de ayer. (Por Mireya Blanco)