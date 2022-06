Hace falta darle más al pueblo y por eso también es tiempo de darle otra vuelta a la tuerca, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ya para qué repito lo que ustedes saben sobre mi opinión, si ya estoy pensando en darle otra vuelta a la tuerca, porque hace falta darle más al pueblo. Y a ver si es posible pasar de la austeridad republicana a una fase superior que podría llamarse pobreza franciscana. Para todos, todos. O sea, que se acaben por completo los lujos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Lo anterior lo comentó tras asegurar que él no intervino en la decisión de los diputados de recortarle el presupuesto al INE, y que por tanto la resolución de la Corte al declarar la invalidez de esta medida, no le corresponde a él, sino al Poder Legislativo. (Por Arturo García Caudillo)