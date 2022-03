Para reducir los costos de la Línea 4 del Tren Ligero, el gobierno de Jalisco decidió no construir ocho de las 10 obras viales programadas y que hubieran elevado el costo del proyecto a 13 mil millones de pesos.

El gobernador Enrique Alfaro mencionó que sólo se harán dos nodos a la altura de las vías del tren de carga: uno en Adolf Horn y otro en Periférico.

Quedaran pendientes proyectos que incluso eran solicitados antes de la propuesta de la Línea 4, como el desnivel en Las Juntas, donde confluyen las calles Cardenal, Gobernador Curiel y Arquitectura; la avenida Los Altos, al ingreso del fraccionamiento Las Luces; o donde se unen Camino a Unión del Cuatro y la Carretera a San Sebastián.

En los ocho puntos donde no se realizarán los pasos a desnivel, habrá adecuaciones viales a nivel de calle igual que en otros siete cruceros donde no se tenía contemplado pasos deprimidos.

La Línea 4 tendrá un recorrido de 21.5 kilómetros, desde Miravalle a Tlajomulco y compartirá el derecho de vía con el tren de carga a Manzanillo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)