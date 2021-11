La tenista española Paula Badosa derrotó ayer a la griega Maria Sakkari en dos sets por 7-6 y 6-4 y aseguró su pase a las semifinales del torneo Finales de la WTA Guadalajara 2021 y dice que la fortaleza mental se ha convertido en su principal arma.

“Hace un par de años era mi mayor desventaja era como lo peor que tenía, era la típica jugadora que decían juega muy bien pero no tiene cabeza para de momento ser de las mejores del mundo y escuche tanto eso que seguramente conmigo misma que al final soy una jugadora que me gusta superarme que me gusta superar los retos que debía intentar ser algún día ser de las mejores mentalmente y creo que lo estoy logrando y por eso estoy mas contenta porque al final mejorar tenísticamente y físicamente es algo difícil pero pienso que la parte mental es lo más difícil de mejorar y creo que he dado un paso muy grande este año se esta viendo y pienso que quizá sea mi mejor arma ahora mismo”

Por su parte la bielorrusa Aryna Sabalenka remontó para vencer por 2-6, 6-2 y 7-5 a la polaca Iga Swiatek y deberá enfrentar a Maria Sakkari en la pelea por el boleto a semifinales.

En la modalidad de dobles, la mexicana Giuliana Olmos y la canadiense Sharon Fichman, pareja número 8 del certamen, sufrieron su segunda derrota en la fase de grupos del Finales WTA Guadalajara 2021, al caer en tres sets en emocionante encuentro ante la chilena Alexa Guarachi y la estadounidense Desirae Krawczyk, que vinieron de atrás para ganar por 0-6, 6-3 y 11-9.

Con este resultado, ambas parejas siguen con posibilidades de avanzar a semifinales, pero le dan el pase directo a la pareja checa de Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova. El otro boleto se definirá entre las tres parejas restantes de este grupo.

(Por Manuel Trujillo Soriano/Foto@WTAFinals)