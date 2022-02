La pausa en la relación con España sólo implica un reclamo a las actitudes de algunas empresas españolas por el saqueo a la riqueza de nuestro país, aclara el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y no hay ninguna otra acción, hay una relación económica, desde luego, comercial, una relación social, cultural, turística. Es nada más apuntar este caso. Porque ahora también que se sepa, con la reforma energética son los de Iberdrola los que están haciendo lobby en contra, junto con sus socios o cómplices en México”.

La pausa, añade, sólo es una forma de decir que no se permite robar, que México no es tierra de conquista y que no se permite la impunidad. Y aunque dijo desconocer si ya hubo comunicación entre cancilleres, porque Marcelo Ebrard está en Francia, el mensaje está claro y no se necesita dar más explicaciones. (Por Arturo García Caudillo)