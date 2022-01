Las prisas como viene trabajando el gobierno del Estado para entregar el Peribús en 15 días dejan al descubierto situaciones como en el Periférico Sur a la altura de la colonia El Mante, donde no han terminado el puente peatonal pero ya quitaron el que estaba antes, de tal manera que para atravesar los peatones tienen que hacerlo cruzando el Periférico Sur literalmente en bolita, toreando los carros, explica una indignada usuaria.

“El problema es que nos urge más el puente que el piso para poder cruzar. Ya tengo 15 minutos aquí ¿Y cómo cruza la gente? En bolita, en puño para que la gente se frene, si no no respetan a una persona. Y al puente ¿le han metido mano? No. ¿Cuánto tiempo ye el puente así parado? Que desde agosto”.

Lo irónico del caso es que para sustituir este puente peatonal incompleto en la colonia El Mante, el gobierno del Estado puso camionetitas para pasar a la gente del otro lado del Periférico, pero hoy sólo trabajo una camioneta. (Por José Luis Jiménez Castro)