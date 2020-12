Luego que se detectó manipulación de la escena del crimen donde fue asesinado el ex gobernador Aristóteles Sandoval, el PRI Jalisco señaló que pedirán se sancione a las personas responsables, ya sean particulares o autoridades, de detectarse alguna negligencia que pudiera afectar las investigaciones. Habla el presidente del partido en Jalisco, Ramiro Hernández.

“Bueno hay una serie de datos y desde luego de comportamientos que se vuelven preocupantes, porque pareciera que hay, que hubo, desinterés o incluso negligencia por algunas autoridades”.

Ramiro Hernández señaló que nunca fueron notificados que Sandoval hubiera sido receptor de alguna amenaza después de dejar el cargo.

Explicó que hay ex funcionarios, militantes del PRI, quienes cuentan con seguridad y escoltas, por el propio cuidado que requería su actividad, pero mencionó que no compete al partido hacer una solicitud para incrementar la seguridad para ex colaboradores de Aristóteles Sandoval. (Por Héctor Escamilla Ramírez)