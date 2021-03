Tras la exhibida que le dio América al Guadalajara en el clásico, este lunes el director deportivo de las Chivas, Ricardo Peláez acompañado del entrenador Víctor Manuel Vucetich ofreció conferencia de prensa para dar la cara como responsables del proyecto pero sobre todo para aclarar que no han renunciado ni renunciaran al cargo.

“Es dar la cara, es tener un poquito de vergüenza, ​es tener un poquito de madre como se dice vulgarmente después de la vergonzosa actuación de ayer y de lo que hemos venido arrastrando a lo largo de todo el torneo que nos hemos podido ser un equipo competitivo del tamaño de lo que la afición demanda, simple y sencillamente, no voy a tirar la toalla, simple y sencillamente es decir que ahí está mi renuncia yo no voy a exigir un finiquito, el presidente lo sabe y con eso me basta de que el día que me tenga que ir me voy a ir sin cobrar un centavo”.

Después de 11 jornadas, Chivas esta fuera de zona de repechaje con solo 12 puntos de los 33 que ha disputado, producto de 2 triunfos, 6 empates y 3 derrotas.

(Por Manuel Trujillo Soriano)