El presidente deportivo de Chivas Ricardo Peláez, presentó oficialmente a los refuerzos: Alan Mozo y Fernando González. Al tiempo que rechazó el posible intercambio con América de José Juan Macías por Henry Martín, pero no negó la llegada del “Pocho” Guzmán.

“José Juan está considerado al cien por ciento en el plantel del profesor Cadena, y en la planeación estratégica. Y, no voy a cerrar la puerta para algún cambio”.

Sobre la posibles salidas o intercambios, dijo que: “Estamos trabajando en las posibilidades que hay con otros jugadores, está abierta la ventana para cualquier cambio, tenemos tiempo, no solo para cuando inicia el torneo, va a ser un torneo atípico, estamos buscando lo mejor para Chivas”.

En cuanto a la renovación del técnico Ricardo Cadena, Peláez dijo que “se lo ganó, hay que ser congruentes y coherentes, el cierre de Chivas fue espectacular, fue muy bueno, nos dio los puntos suficientes, avanzamos, en relación con el torneo pasado. Tenemos un equipo más maduro, existe una excelente comunicación con el cuerpo técnico y más ahora que hay refuerzos”. (Por Martín Navarro Vásquez)