Un día después de ser confirmado para continuar como Director Deportivo de Chivas, Ricardo Peláez informó que para el próximo torneo seguirá como técnico Marcelo Michel Leaño, terminando así una serie de especulaciones.

“He tomado la decisión de que Marcelo Michel Leaño sea el director técnico del primer equipo para el próximo torneo. Sé que habrá cuestionamientos y diversas opiniones al respecto y por eso me gustaría explicarle a nuestra afición esta decisión mucho más a detalle”, dijo Peláez.

Agregó que “el proceso anterior no lo terminamos por los resultados y al interinato actual no le vamos a dar continuidad únicamente en base a ellos. Hay muchos otros factores de proyecto integral a nivel institución que provocan que esta sea la decisión más adecuada desde mi perspectiva”.

Señaló que si Chivas no clasifica debe ser un fracaso. (Por Martín Navarro Vásquez)