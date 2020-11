El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se dijo dispuesto a proporcionar informar sobre la participación del ex presidente Enrique Peña Nieto en el caso Odebrecht.

En una serie de mensajes en Twitter, el mandatario escribió que en 2012 el ex presidente se reunió con directivos de la empresa brasileña durante una gira por Sudamérica, y desde ahí, le pidió que acelerara todos los trámites y obras que el gobierno de Veracruz tuviera pendiente para que Etileno XXI pudiera arrancar lo antes posible, pues existía un compromiso por los apoyos para la campaña presidencial.

Duarte dijo desconocer las razones por las cuáles el ex director de Odebrecht México negó los pagos a la campaña y sobornos por la reforma energética.

Afirma que no busca criterios de oportunidad o beneficios por sus declaraciones. (Foto: Cuartoscuro)