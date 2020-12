En medio de la pandemia por coronavirus, diputados locales aprobaron en comisiones castigar con cárcel y multas hasta por 86 mil pesos a quienes, de manera intencional, transmitan enfermedades graves.

Se trata de la creación de un delito llamado peligro de contagio, que busca sancionar a las personas que, sabiéndose portadores de una enfermedad infecciosa y transmisible, provoquen un contagio de padecimientos como VIH o Covid-19.

Las penas irían de dos meses a tres años de prisión, con multas de entre cuatro mil y 26 mil pesos, no obstante, si son enfermedades incurables la pena se eleva hasta diez años de prisión y 86 mil pesos de multa.

La reforma se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales con dos votos en abstención, uno de estos, de la diputada priísta, Mariana Fernández.

“Entiendo que en el tema de la pandemia todos nos tenemos que cuidar, pero tampoco, no creo que nadie se levante con ganas de estar cuidando al mundo entero, entonces sí creo que tenemos que cuidar mucho que no se estén violando los derechos humanos de las personas” (Por Mireya Blanco)