Durante el anuncio de la activación del botón de emergencia, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, advirtió que además de la clausura, los Salones de Fiesta que operen los fines de semana podrían perder su licencia municipal

“Hemos enviado ya un comunicado a los salones de fiesta para que se cancelen todas las celebraciones que se tenían programadas, llámense salones de fiesta abiertos o cerrados. No podrá haber bodas, bautizos, graduaciones, fiestas de cumpleaños, etc. Los salones de fiesta estarán cerrados durante los dos próximos fines de semana”.

Pablo Lemus aclara que con el botón de emergencia no se trata de un juego entre el gato y el ratón, sino de una corresponsabilidad social para romper las cadenas de contagio. Indica que los policías están para dar seguridad, no para andar cachando a la gente en alguna fiesta. (Por Gricelda Torres Zambrano)