Organizaciones civiles revisan los lineamientos de paridad que aprobó el Instituto Electoral para impugar las reglas que se pusieron a la incorporación de mujeres en las candidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales en el 2021.

La presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en el Congreso local, Sofía García Mosqueda, reprochó que hayan quedado fuera de la paridad los municipios más grandes del estado, entre los que se encuentra el Area Metropolitana de Guadalajara, y donde varios alcaldes buscan reelegirse.

“En el tema de los diez municipios no estamos viendo la paridad que fue un tema que traemos desde los anteriores lineamientos”.

Admite que en la bancada de mujeres todavía se están buscando acuerdos para emitir una postura conjunta, no obstante, bastara con que una de las integrantes no esté de acuerdo para que no haya posicionamiento. (Por Mireya Blanco)