En la colonia La Tuzanía de Zapopan salió más caro el caldo que las albóndigas.

La Dirección de Movilidad modificó el crucero de avenida Cerezos y Camino a Tesistán, a unas cuadras de la Prepa 7 y aunque esto le da mayor agilidad al Tránsito vehicular, quienes salieron perdiendo fueron los peatones.

“Okey aquí la bronca es de que no hay un cruce no seguro ni para peatones, ni para vehículos, volaron una glorieta que circulaba realmente los sentidos, al burlar la glorieta todos los vehículos entran por ningún lado y no permiten realmente una circulación, con la parada del camión que esta en la esquina donde están los locales no permite el acceso o el tránsito, ni siquiera hay cruce peatonal”.

Y tan sólo a unas cuadras de ahí sobre Arco del Triunfo y carretera a Tesistán instalaron hace tres días el semáforo con vuelta a la izquierda, pero dura tan poquito que en ocasiones la fila de vehículos se forma hasta de dos cuadras. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)