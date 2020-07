Permanece cerrada esta mañana la lateral de la avenida López Mateos entre avenida Conchita y la calle Pléyades en La Calma, donde ayer por la tarde un camión repartidor de la empresa Estafeta cayó a un socavón de seis metros de profundidad.

Un bombero de Zapopan informa:

“El día de ayer con la lluvia que se presentó en la tarde, fue cuando nos reportaron esta situación, comentan los vecinos de acá de espaldas, donde están los departamentos que no que se se caía el carro, que no se animaban a pasar, pero que el chofer de este vehículo se animó a pasar ignorando que tenían este socavón aquí”.

En el lugar ya permanecen bomberos de Zapopan y personal del SIAPA. El incidente no arrojó personas lesionadas. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)