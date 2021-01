Aunque se mencionó que el 4 de enero volvería a abrir la sede principal del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en Palacio Federal y luego que sería este 11 de enero, una decena de personas que acudió esta mañana se llevó una decepción porque les señalaron que estará cerrado hasta nuevo aviso.

Muchos de estos adultos mayores están necesitados de sacar su credencial del Inapam para que les respeten sus descuentos del predial.

“Yo salí a buscar a alguien y me encontré a un policía y él fue quien nos indicó que hasta el día 11nse pensaba abrir”

“Nosotros fuimos al módulo de San Andrés, nos registramos y le comentaron a mi mamá que dentro de tres a seis meses le llaman para avisarle cuando tiene su cita”.

Explican que en las puertas del Inapam no hay un solo letrero que informe sobre la operación de la oficina y los teléfonos para información no contestan. Varios señalaron que sacarán cita en los otros módulos, aunque les tarden varios meses en atenderlos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)