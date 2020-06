Vecinos del Hospital Ángel Leaño, reconvertido a partir de hoy para atender a enfermos de Covid 19, coinciden en que mayor movimiento se ha visto en los últimos 3 días.

Don José y Doña Petra adultos mayores que todas las mañanas salen a correr por la avenida Ángel Leaño así lo expresan.

“Pues sí, con un poquito más de vehículos un poquito más de gente porque antes estaba prácticamente solo ¿y esto no a venido a romper la armonía, la tranquilidad de la colonia? No, para decir que no traigan enfermos aquí”.

Cabe recordar que un sector de vecinos del Hospital Ángel Leaño en días pasados mostraban su preocupación por la llegada de enfermos de Covid. Hasta el momento estos vecinos se han mostrado receptivos a las explicaciones de las autoridades de salud. (Por José Luis Jimenez Castro)