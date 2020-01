Las empresas dedicadas al outsourcing o a la subcontratación ilegal y quienes las contraten podrán ser perseguidas por delincuencia organizada, así lo informa el procurador fiscal, Carlos Romero.

“Quien reciba este servicio a partir de este año corre el riesgo de ir a la cárcel y de que no tenga derecho a fianza y poder ser sancionado con más de 14 años de prisión, estos esquemas son precisamente o una variante de las empresas de factureros: aquel que reciba o que facture servicios por planes de pensión que es un esquema con el que manejan, un esquema de alimentos, un esquema de derechos de autor, tratando de esconder una relación laboral, tratando de no pagar estas cuotas de seguridad social o estos impuestos que se generan, pueden caer en delincuencia organizada y pueden ir a la cárcel”.

Por tal motivo y aunque no precisó el número, explicó que el año pasado diversas empresas se acercaron a la autoridad para regularizar su situación, pagando más de dos mil millones de pesos. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)