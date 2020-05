Continúa el descontrol en varias clínicas del Seguro Social ante la distracción de equipo y elementos para la atención de pacientes del Covid-19.

Estos son tan sólo dos ejemplos de lo que ocurre en las clínicas 39 del Álamo y la 59 de Tlajomulco de Zúñiga.

“Se suspenden las citas hasta nuevo aviso y que no tienen medicamento, mis papás son hipertensos de la tercera edad –¿En dónde le dijeron eso?– En El Álamo –¿y a usted qué le dijeron?– También que no hay medicamento para la presión y tampoco me dieron… Que fuera y estuviera dando vueltas –¿En dónde le dijeron eso?– En la clínica 59 de Tlajomulco”

Largas y desmañanadas filas, impaciencia de los derechohabientes y una distancia que de sana no tiene nada, es parte del panorama en estos momentos en varias clínicas del Seguro Social. (Por José Luis Jiménez Castro)