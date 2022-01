Continúa el robo en despoblado de camiones del transporte urbano en la ciudad que no registran la recarga de tarjeta Mi Pasaje que muchos usuarios hacen en tiendas de conveniencia.

La señora Carmen recargó 50 pesos de su tarjeta y resulta que al subirse a un camión de la ruta 629 ya no tenía nada y entonces tuvo que pagar diez pesos.

“Y que no había crédito en la tarjeta definitivamente a pesar de que tengo crédito -A pesar de que le acababa de cargar?- A pesar de que tengo crédito -¿Cuánto le puso?- 50 pesos, -¿Y el chofer, qué le dijo?- que no, que no tenía crédito, salió en rojo, o sea la pongo y le dije deme mi boleto porque le puse diez pesos”.

En resumidas cuentas a doña Carmen subirse a un camión del transporte urbano le salió en 60 pesos: 50 de la recarga que jamás registró la maquinita y diez que tuvo que pagar porque la maquinita tampoco le devolvió los 50 centavos. (Por José Luis Jiménez Castro)