Cerca de cincuenta personas, trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias bloquearon durante un par de horas las inmediaciones del INER, en protesta por la falta de insumos para enfrentar al covid-19, como explicó uno de los enfermeros.

“Si para nuestros dirigentes, para nuestro país no les importamos. —Nooo. —Hoy les pido su apoyo, no somos políticos, somos personal de salud. Hoy no vamos a aceptar N95 reciclados. Quisiera que nos entendieran, y se pusieran en nuestros zapatos”.

La exigencia principal, explicaron antes de retirar el plantón sobre avenida Tlalpan, en espera de un acuerdo con las autoridades, era que no querían ropa de tela, sino batas desechables, y que no les obliguen a reutilizar la mascarillas desechables N95. (Por Arturo García Caudillo)