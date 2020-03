Contrario a lo que afirma la delegación del IMSS en Jalisco, las unidades que estan destinadas para la atención de pacientes con coronavirus no han recibido insumos extraordinarios ni para el personal ni en equipamiento, informa el doctor Alejandro Carrillo, líder del Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del Seguro Social.

Tras la manifestación de personal en la clínica 46, el médico explicó que no hay cubrebocas, goggles, ni trajes especiales para quienes se encuentran en las áreas de urgencias, que deben ser los primeros en ser cubiertos, mientras que los equipos como respiradores y camas son los mismos con que operan.

“El personal de salud que estamos en el resto de las zonas del hospital tenemos que tener minimamente cubrebocas y guantas, pero no hay guantes, no hay gasas, no hay el equipamiento mínimo indispensable”.

El líder sindical agrega los materiales son comprados por el personal. (Por Mireya Blanco)